Военная драма соседствует с мультфильмом: Тарантино назвал свои любимые фильмы
Квентин Тарантино назвал свои любимые фильмы 21 века
Фото: www.globallookpress.com/Lionel Guericolas
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Режиссер также обвинил автора «Голодных игр» в плагиате.
Режиссер культовых фильмов «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы» Квентин Тарантино назвал десять лучших фильмов, снятых в текущем столетии. Список возглавила военная драма «Падение „Черного ястреба“» Ридли Скотта. Об этом сообщает Daily Mail.
В подкасте Брета Истона Эллиса Тарантино выразил восхищение военной эпопеей Скотта, вдохновленной реальными событиями в Могадишо в 1993 году. Режиссер признался, что пересматривал фильм несколько раз, и назвал его шедевром.
«Это единственный фильм, который действительно стремится к тому, чтобы катастрофа была наполнена смыслом, визуальными эффектами и чувствами, и я думаю, что ему это удается», — поделился он.
Тарантино отметил, что режиссерский подвиг Скотта «выходит за рамки обычного», а сам фильм, в котором снялись Джош Хартнетт, Юэн Макгрегор и Том Харди, держит в напряжении все два часа 45 минут.
Также режиссер рассказ о десятке любимых фильмов. В список вошли как неожиданные работы, так и признанные шедевры:
- «Падение „Черного ястреба“» (Ридли Скотт)
- «История игрушек 3» (Ли Ункрич)
- «Трудности перевода» (София Коппола)
- «Дюнкерк» (Кристофер Нолан)
- «Нефть» (Пол Томас Андерсон)
- «Зодиак» (Дэвид Финчер)
- «Неудержимые» (Тони Скотт)
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (Джордж Миллер)
- «Зомби по имени Шон» (Эдгар Райт)
- «Полночь в Париже» (Вуди Аллен)
Анимационная ленту «История игрушек 3» Тарантино назвал «почти идеальным фильмом», признавшись, что финал «разорвал ему сердце».
Говоря о фильме «Королевская битва» Кинджи Фукасаку, который занимает 11-е место в его расширенном списке, режиссер внезапно обвинил автора романа «Голодные игры» Сюзанну Коллинз в плагиате.
«Я не понимаю, почему японская писательница не подала в суд на Сюзанну Коллинз за каждую чертову вещь, которая ей принадлежит. Они просто украли эту чертову книгу!» — заявил Тарантино.
Тарантино заключил, что только «тупые книжные критики» не указали на очевидное сходство, поскольку они не смотрели японский фильм, в то время как кинокритики сразу заметили, что «это просто „Королевская битва“, только для взрослых».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.