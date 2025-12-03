Военная драма соседствует с мультфильмом: Тарантино назвал свои любимые фильмы

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Guericolas

Режиссер также обвинил автора «Голодных игр» в плагиате.

Режиссер культовых фильмов «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы» Квентин Тарантино назвал десять лучших фильмов, снятых в текущем столетии. Список возглавила военная драма «Падение „Черного ястреба“» Ридли Скотта. Об этом сообщает Daily Mail.

В подкасте Брета Истона Эллиса Тарантино выразил восхищение военной эпопеей Скотта, вдохновленной реальными событиями в Могадишо в 1993 году. Режиссер признался, что пересматривал фильм несколько раз, и назвал его шедевром.

«Это единственный фильм, который действительно стремится к тому, чтобы катастрофа была наполнена смыслом, визуальными эффектами и чувствами, и я думаю, что ему это удается», — поделился он.

Тарантино отметил, что режиссерский подвиг Скотта «выходит за рамки обычного», а сам фильм, в котором снялись Джош Хартнетт, Юэн Макгрегор и Том Харди, держит в напряжении все два часа 45 минут.

Также режиссер рассказ о десятке любимых фильмов. В список вошли как неожиданные работы, так и признанные шедевры:

«Падение „Черного ястреба“» (Ридли Скотт) «История игрушек 3» (Ли Ункрич) «Трудности перевода» (София Коппола) «Дюнкерк» (Кристофер Нолан) «Нефть» (Пол Томас Андерсон) «Зодиак» (Дэвид Финчер) «Неудержимые» (Тони Скотт) «Безумный Макс: Дорога ярости» (Джордж Миллер) «Зомби по имени Шон» (Эдгар Райт) «Полночь в Париже» (Вуди Аллен)

Анимационная ленту «История игрушек 3» Тарантино назвал «почти идеальным фильмом», признавшись, что финал «разорвал ему сердце».

Говоря о фильме «Королевская битва» Кинджи Фукасаку, который занимает 11-е место в его расширенном списке, режиссер внезапно обвинил автора романа «Голодные игры» Сюзанну Коллинз в плагиате.

«Я не понимаю, почему японская писательница не подала в суд на Сюзанну Коллинз за каждую чертову вещь, которая ей принадлежит. Они просто украли эту чертову книгу!» — заявил Тарантино.

Тарантино заключил, что только «тупые книжные критики» не указали на очевидное сходство, поскольку они не смотрели японский фильм, в то время как кинокритики сразу заметили, что «это просто „Королевская битва“, только для взрослых».

