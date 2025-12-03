Женщина с раком четвертой стадии рассказала, какой симптом стал первым сигналом болезни

Фото: 5-tv.ru

Долгое время медики списывали ее состояние на непереносимость молочных продуктов, хотя недуг оказался редкой и агрессивной формой онкологии.

У сотрудницы супермаркета из Великобритании Лорен Кэри диагностировали плоскоклеточный рак мочевого пузыря — редкий и агрессивный тип онкологического заболевания. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на врачей, развитие этой формы рака нередко связано с хроническими инфекциями.

Лорен узнала о своем диагнозе три года назад и прошла лечение, после которого чувствовала себя относительно хорошо. Однако в этом году болезнь вернулась, причем в еще более агрессивной форме. По словам медиков, прогнозы остаются неблагоприятными, а болезнь признана неизлечимой.

Заболевание долго не могли распознать: врачи предполагали, что у пациентки непереносимость молочных продуктов. Даже обычный йогурт или стакан молока превращались для нее в тяжелое испытание. Врачи считали, что речь идет о синдроме раздраженного кишечника.

«Каждый раз, когда она ела такую пищу, ей становилось плохо. Некоторые медики связывали это с синдромом разраженного кишечника, никто не думал о раке, кроме самой пациентки», — передает издание.

В итоге каждый визит Кэри к медикам заканчивался новым курсом антибиотиков. Лорен настояла на повторном обследовании только тогда, когда ее состояние резко ухудшилось: появились боли в животе, сильная усталость, тошнота, вздутие, а в области живота начало расти уплотнение. После расширенной диагностики врачи обнаружили рак четвертой стадии.

Сейчас 30-летняя женщина готовится к терапии с использованием комбинации препаратов, которую британские специалисты называют «инновационным подходом».

