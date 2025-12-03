«Особенно любит чебуреки»: любимое блюдо Уиткоффа в России

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спецпосланнику Дональда Трампа подали уральские посикунчики, которые напомнили ему любимое блюдо.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вновь продемонстрировал свою любовь к русской кухне. Как сообщил Telegram-канал «Москва 24», во время визита в Москву он с удовольствием ел посикунчики с крабом, потому что те напоминали ему любимое блюдо — чебуреки.

Угощением для Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера занимался ресторан Savva. Его директор Максим Романцев рассказал, что политикам подали посикунчики с крабом — маленькие уральские пирожки, жаренные в масле, которые напоминают мини-чебуреки.

«Как мы знаем, господин Уиткофф особенно любит чебуреки», — отметил Романцев.

Он добавил, что во время предыдущего визита в Москву Уиткофф пробовал чебурек La Grande.

Кроме того, гостям предложили широкий набор традиционных русских закусок: красную, черную и щучью икру, крабов, гребешков, вяленую оленину и говядину, селедку, картофель и сибирские грузди. На горячее подали фаршированную перепелку с гречкой, филе оленины, палтуса на пару и рыбную кулебяку.

По словам Романцева, больше всего Уиткоффу понравились посикунчики с крабом, а также лепешки с сыром, которые он заказал дополнительно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.