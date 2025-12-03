Общество защиты потребителей выступило против запрета скидок на маркетплейсах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

МОЗП опровергло доводы представителей банков.

Инициатива банков РФ о запрете скидок на маркетплейсах несостоятельна с точки зрения экономики и лицемерна с точки зрения этики, а также представляет собой юридическую манипуляцию. Об этом заявили представители Московского общества защиты потребителей (МОЗП) в обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По информации «Известий», общественники подробно проанализировали тезисы банкиров и на каждый предоставили опровержение. Предлагая скидки, маркетплейсы разделяют с ними экономию от комиссии за эквайринг, которую берут крупные банки.

Общественники просят главу кабмина отклонить требование представителей банков, так как оно «гарантировано приведет к росту цен, стагнации в финтехе и замедлению экономического роста». Когда банки апеллируют к зарубежным примерам регуляции цен, они не учитывают, что в США, ЕС, Китае и Турции такие меры действительно направлены против недобросовестной конкуренции, но не распространяются на скидки. Таким мнением с «Известиями» поделился глава МОЗП Антон Недзвецкий.

