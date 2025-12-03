Межзвездная комета 3I/ATLAS пульсирует: ученые спорят о «сердцебиение» пришельцев

Фото: 5-tv.ru

Исследователи воодушевлены перспективой однажды совершить посадку на такой объект.

Таинственный космический объект, прибывший из другой звездной системы, начал регулярно пульсировать: его яркость периодически то усиливается, то гаснет. Межзвездная комета 3I/ATLAS стал предметом споров между учеными, поскольку его «сердцебиение» может быть как естественным явлением, так и доказательством существования инопланетного корабля. Об этом сообщает Metro.

«Сердцебиение» раз в 16 часов

Гарвардский астрофизик доктор Ави Леб предположил, что регулярные струи газа и пыли, которые вылетают из кометы и пульсируют с частотой раз в 16,16 часа, могут быть способом намеренного маневрирования объекта.

Однако доктор Мэтью Гендж, специалист по микрометеоритам из Имперского колледжа в Лондоне, назвал «безумие в СМИ» вокруг кометы «смехотворным».

«Комета периодически становится ярче. На самом деле в этом нет ничего необычного. Это происходит раз в 16 часов, так что если это сердцебиение, то эти инопланетяне действительно очень, очень спокойные, потому что это невероятно медленно», — сказал доктор Гендж.

Он настаивает, что нет никаких оснований полагать, что это нечто большее, чем «грязный снежок в космосе».

Природа или технология?

Основная теория, которую поддерживают большинство астрономов, заключается в том, что пульсация вызвана естественным вращением кометы.

На поверхности кометы находится летучий участок льда. Когда комета вращается и этот участок попадает под воздействие солнечного света, он нагревается и выбрасывает пыль и газ, образуя струи. У многих комет ранее наблюдалось подобное периодическое усиление яркости.

«Это лишь подтверждает, что объект ведет себя как комета. Он выглядит как комета, ведет себя как комета… следовательно, скорее всего, это комета», — подчеркнул доктор Гендж.

Межзвездные «автобусы»

Даже если 3I/ATLAS — это просто комета, считается, что она на миллиарды лет старше нашего Солнца. Ученые воодушевлены перспективой однажды совершить посадку на межзвездную комету, но пока зафиксировано только три таких объекта. Первый был обнаружен в 2017 году — Оумуамуа.

Доктор Гендж предполагает, что такие объекты встречаются чаще, чем считалось ранее, и их появление может быть результатом гравитационного «выброса» камней другими гигантскими планетами из их систем.

Что будет дальше

Ожидается, что 3I/ATLAS приблизится к Земле 19 декабря, но все равно будет находиться очень далеко — примерно в 270 миллионах километров.

Комета прибудет за орбиту Юпитера примерно 16 марта следующего года. Доктор Леб считает, что она пролетит так близко к газовому гиганту, что сможет «выпустить технологические устройства в качестве искусственных спутников Юпитера».

Однако объект не останется в Солнечной системе, а вернется в открытый космос. Доктор Гендж уверен: «Когда он действительно улетит и ничего не произойдет, мы перестанем об этом говорить».

