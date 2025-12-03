Модный дом Prada завершил покупку бренда Versace

Фото: www.globallookpress.com/Pius Koller

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Переговоры по сделке велись уже давно.

Сделку по приобретению бренда Versace практически за 1,4 миллиарда долларов завершила Prada Group. Об этом написало издание Reuters.

Главный исполнительный директор Prada Лоренцо Бертелли, а также сын владельцев Prada Миуччи Прады и Патрицио Бертелли, передал агентству в ноябре, что возглавит Versace после окончания поглощения. Он отмечал, что Prada была заинтересована в данной сделке в течение нескольких лет. По его словам, контакты проводились во время пандемии COVID.

«Когда эта сделка сорвалась из-за антимонопольного законодательства, мы вернулись и попытались ускорить процесс», — пояснял Бертелли в беседе с изданием.

Прежде сообщалось, что амбассадор модного дома Versace Донателла Версаче уйдет с должности креативного директора бренда. Дизайнер стояла во главе итальянского модного дома практически три десятилетия. Стало известно, что пост Донателлы займет модельер Дарио Витале, который до этого являлся дизайн-директором бренда Miu Miu.

Ранее 5-tv.ru писал, что Voguе, Glamour и Tatler отказываются от меха животных в рекламе и редакционных материалах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.