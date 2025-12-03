В кинопарке «Москино» откроют три новогодние площадки

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Праздничные мероприятия будут проходить в течение всей зимы.

Пара новых площадок для детей и родителей — тюбинговая горка и «Дом Деда Мороза» — станет доступна в кинопарке «Москино» 6 и 7 декабря. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Также каток площадью более трех тысяч квадратных метров торжественно откроют на «Соборной площади» 14 декабря. Всех желающих ждет выступление двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой и прочих фигуристов. Помимо этого, гости смогут получить автографы спортсменов.

«В самом центре катка установят две новогодние елки высотой девять с половиной и 12 метров. Их украсят видеоэкраны, игрушки и световые гирлянды», — поделился подробностями Министр Правительства Москвы и руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Локация будет открыта с 11:30 до 21:30 до 1 марта. Прокат коньков заработает на территории и будет платным. Гостям предложат согревающие напитки и угощения на уличном фудкорте.

Показы новогодних советских фильмов и мастер-классы фигуристов пройдут на территории катка с 31 декабря 2025 по 12 января 2026 года. Чтобы посетить мероприятия нужно приобрести входной билет.

Тюбинговая горка с четырьмя спусками: двумя по 115 метров и двумя по 75 метров будет функционировать на центральной площади кинопарка на протяжении всей зимы. Любители острых ощущений смогут подняться на нее на траволаторе с пандусом длиной 75 метров. Площадка проработает до 1 марта, а вход будет бесплатным.

Открытие площадки «Дом Деда Мороза», на которой прошли съемки кинокартин «Одна дома — 3» и «Разыскивается Дед Мороз», станет особенным событием для гостей. Дети с родителями смогут поучаствовать в иммерсивном театральном представлении «В гостях у Деда Мороза», а также встретиться с самим волшебником и упаковать подарки с его помощниками — эльфами.

В новогодних декорациях будут доступны несколько комнат: гостиная с бархатными диванами, стеллажами с подарками, почтой и хрустальной люстрой, и рабочий кабинет. Мероприятия на площадке станут доступны в каждые выходные с 12:00 до 17:20, с промежутком в час. Представления продлятся по 20 минут. Вход будет доступен по билету.

Кинопарк «Москино» является частью проекта Собянина «Москва — город кино» и объектом московского кинокластера, развивающегося столичным Департаментом культуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, инопланетный город Надым‑9 построили для съемок фильма в кинопарке «Москино».

