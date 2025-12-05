Небо позволит загадать желание: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 8 по 14 декабря от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Мечтательная, волшебная неделя, которая завершается мощнейшим звездопадом года. Если позволит небо, то в выходные можно будет загадать желание на падающую звезду. Для тех, кто планирует активную неделю, лучше обратить внимание на вторник, среду, четверг и пятницу. Стоит быть внимательнее с вопросами здоровья в понедельник, четверг и пятницу, так как сразу три звезды болезней могут нарушить планы.

Понедельник, 8 декабря 2025 года

День Золотой свиньи

Неделя начинается с разрушителя. В такой день трудно приступать к созидательным процессам. Ко всему прочему здесь оказалась звезда болезней, поэтому хронические заболевания могут дать обострения, а медицинская помощь может быть с проблемами. В течение дня ожидают внезапные повороты, ошибки и запутанности.

Все это происходит из-за структуры Зловещий змей. Она дает спор между двумя мужчинами из-за женщины. Это далеко не всегда связано с романтикой. Конфликт может случиться и на работе. Будьте внимательнее. Она может говорить о волнениях, сомнениях и негативных событиях.

Совет книги перемен: не бойтесь быть частью целого: в единстве обретете больше, чем в одиночку. Помните, что даже самый мудрый не справится без рук, которые поддержат, и сердец, которые поймут. Доверяйте, но проверяйте; открывайтесь, но сохраняйте границы. Идите вперед, но не забывайте о тех, кто рядом.

Вторник, 9 декабря 2025 года

День Водной крысы

Получает звезду Огня в компании с группой негативных звезд, которые нейтрализуют хорошие качества позитивных звезд. Поэтому однозначно хорошим день назвать нельзя. Он годится для обращения за медицинской помощью, переговоров, планирования, начала обучения, романтических свиданий, путешествий, переездов.

Намечать на данный день надо обычные дела, поскольку они имеют все шансы завершиться успешно благодаря звезде Джи Фу, любящей порядок, четкость и честность и рекомендующей играть по правилам в такой день.

Совет книги перемен: ведите дневник эмоций, в котором записывайте, что пугает и вдохновляет. Молния ударяет внезапно, ослепляя и заставляя сердце замирать. Но в ее свете ты видишь то, что было скрыто во тьме: пути, возможности, собственную силу.

Среда, 10 декабря 2025 года

День Водного быка

Считается благоприятным, по китайским формулам, обладает неплохими показателями и подходит для важных дел. Хороша генеральная уборка, прекрасной идеей будет начинать устранение неприятного из жизни. Если есть желание избавиться от дурных привычек, то это отличный день для начала.

Луна находится в 28 китайском созвездии Повозки, которая помогает искать помощи и поддержки от людей и начинать обучение.

Совет книги перемен: избегайте фальшивой эффектности, попытки казаться, а не быть, поскольку это разрушает доверие. Пусть слова будут точны, как резной узор, а поступки — чисты, как утренний снег.

Четверг, 11 декабря 2025 года

День Деревянного тигра

Обладает сдержанными показателями, но все же готов поддержать активности этого дня. Все дела, кроме медицинских, так как день со звездой болезней, и есть риск услышать неточные диагнозы или получить задержки в решении вопросов здоровья.

Сам по себе день весьма динамичный. Дела, начатые сегодня будут иметь счастливое завершение. Очень полезно в такой день провести самоанализ, исследования. Следует следить за финансами, так как структура дня располагает к потерям.

Совет книги перемен: доводите до ума текущие проекты, не бросайте недоделанное ради новых идей.

Пятница, 12 декабря 2025 года

День Деревянного кролика

По китайским формулам, считается отличным днем. Но есть у дня пикантная особенность: из-за наказания нелюбви есть риск повздорить с представителями противоположного пола. В такой день лучше изъясняться максимально четко, доходчиво, без намеков, которые могут быть неверно поняты.

Стиль одежды на такой день лучше выбрать нейтральный, от провокационной длины юбок или глубины декольте лучше отказаться, чтобы предотвратить ненужные ситуации и неприятные слова.

В такой день можно обращаться за кредитом, хорошо проводить переговоры и встречаться с людьми с учетом особенностей энергий дня. Лучше последить за здоровьем, так как снова звезда болезней не дает получить качественную медицинскую помощь и точный диагноз. Визит к врачу по возможности лучше перенести на другой день.

Совет книги перемен: избегайте поверхностных связей, выбирайте тех, кто разделяет ваши ценности.

Суббота, 13 декабря 2025 года

День Огненного дракона

Энергия Ци в данном дне считается умирающей, но оно и хорошо, поскольку звезды, которые слетаются, — не сахар.

Тем не менее день хорош для отдыха, медитации, внутреннего роста, а обстоятельства, которые будут складываться в этот день, могут послужить во благо. Если обратитесь за помощью, то, вероятно, ее получите. День подойдет для поездок.

Если небо будет безоблачным, можно загадать желание на звезду, а на выходные выпадает пик активности метеорного потока Геминиды.

Совет книги перемен: время говорить, и слова найдут отклик. Время слушать, и чужие истории обогатят опыт. Время радоваться, потому что радость, разделенная с другими, становится ярче.

Воскресенье, 14 декабря 2025 года

День Огненной змеи



День истинной потери. Все дела, которые начаты в этот день, будут пустой тратой времени. Хорошо отдыхать, общаться с близкими, отдыхать. Крайне нежелательно проводить любые финансовые операции. Если будет конфликт, лучше занимать позицию гостя, по принципу, «если драки не избежать, лучше бей первым».

Совет книги перемен: укрепляйте доверие через маленькие, но регулярные знаки внимания. Используйте «малое» — скромные ресурсы, небольшие шаги — для влияния на большие процессы.

