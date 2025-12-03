Собаку нашли дрейфующей в океане после побега от хозяев

Фото: 5-tv.ru

Лабрадора-ретривера удалось обнаружить благодаря GPS-ошейнику.

В США черный лабрадор-ретривер по кличке Сэди был найден в океане после исчезновения из дома. Об этом сообщило издание People. Собака пропала 23 ноября, а ее владельцы — Алексис и Брэндон — сразу начали поиски, ориентируясь на GPS-маячок, закрепленный на ошейнике.

Сигнал привел их к пляжу примерно в полутора километрах от дома. Там серфер рассказал, что видел, как собаку унесло в открытое море. После этого за Сэди отправилась спасательная команда.

Поиски длились более часа. Судно уже разворачивалось к берегу, когда один из спасателей заметил собаку, дрейфующую на волнах. Уставшую, но живую Сэди подняли на борт и вскоре передали хозяевам.

Очевидцы рассказали, что встреча была очень эмоциональной: Алексис и Брэндон не смогли сдержать слез, крепко обняв спасенного питомца.

Ранее полиция штата Пенсильвания расследовала необычный случай, в результате которого 53-летний мужчина получил огнестрельное ранение из-за случайного выстрела собственного дробовика. Об этом сообщало издание People.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 11 ноября. Мужчина чистил оружие у себя дома и ненадолго положил ружье на кровать. В этот момент одна из его собак запрыгнула на матрас и, зацепив механизм, привела к непреднамеренному выстрелу. Точный способ, которым запуск был активирован, установить тогда не удалось.

