В Малайзии жениха и невесту арестовали из-за секса до свадьбы

Религиозная полиция обвинила пару в нарушении норм уединения после проверки гостиничного номера.

В малайзийском Клуанге сотрудники религиозной полиции задержали пару, которая планировала пожениться через месяц. Как сообщает Mothership, инцидент произошел в отеле, где молодые люди решили остановиться перед знакомством с родственниками жениха.

Невеста приехала из другого города, чтобы встретиться с семьей будущего супруга, и они договорились переночевать в одном гостиничном номере. Однако ночью в отель ворвались представители религиозной полиции. Девушка долго не открывала дверь и утверждала, что находится одна, но проверка показала обратное — жених попытался спрятаться под столом, однако его быстро обнаружили.

Теперь пару обвиняют в халвате — нарушении религиозных правил, запрещающих незаконное уединение мужчин и женщин, не состоящих в браке.

Ранее в Индии жених покинул собственную свадьбу после трагического инцидента. В городе Мирут гости начали стрелять в воздух, и одна из пуль смертельно ранила 20-летнюю Афшан, наблюдавшую церемонию с крыши соседнего дома. Девушку доставили в больницу, но медики не смогли ее спасти.

