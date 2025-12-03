В США детям откроют накопительные «счета Трампа» со взносом в тысячу долларов

Фото: Reuters/Brian Snyder

Проектом заинтересовались многие крупные компании.

Президент США Дональд Трамп пообещал лично участвовать в реализации своей новой программы, направленной на помощь детям в начале формирования банковских накоплений. Об этом американский лидер заявил в Белом доме на презентации инициативы.

«Я тоже буду делать это», — сказал Трамп.

Президент США представил проект под названием «счет Трампа». В рамках программы государство будет перечислять по одной тысяче долларов на специальные депозиты, открываемые для каждого новорожденного. По словам президента, эта система будет напоминать персональный трастовый фонд. Внести дополнительные средства смогут как сами семьи, так и представители бизнеса. Снять деньги дети смогут только после достижения совершеннолетия.

Глава государства также сообщил, что многие его знакомые поддержат инициативу. По словам американского лидера, они планируют вложить в программу «много денег». Старт инициативы намечен на 4 июля следующего года.

Существенную поддержку программе окажет основатель компании Dell Майкл Делл и его супруга Сьюзан. Они объявили о пожертвовании 6,25 миллиарда долларов для перечисления по 250 долларов на 25 миллионов счетов детей.

Интерес к участию в инициативе выразили крупные компании, включая Uber, Nvidia, T-Mobile, Charter Communications и других.

