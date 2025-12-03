Врачи извлекли из глаза девушки 11-сантиметрового паразита

Фото: www.globallookpress.com/Ahmad Kamal

В Румынии врачи извлекли из века 26-летней девушки паразитического червя длиной более десяти сантиметров после того, как он врос ей в лоб и находился там в течение месяца. Об этом сообщает Metro.

Девушка обратилась в больницу после того, как на левом глазу появилось подвижное образование, напоминавшее выпирающую вену. Медики сняли на видео, как незваный гость извивался под тонкой кожей верхнего века, а затем хирургическим путем извлекли белого аскарида длиной 11 сантиметров.

В ходе исследований червь был идентифицирован как Dirofilaria repens — нематода, которая чаще встречается у собак, лис, волков и енотов.

Заболевание переносят комары, которые одновременно с питанием кровью впрыскивают крошечную личинку. В организме человека эта личинка медленно превращается во взрослую особь, но не может размножаться.

Исследователи отметили, что у пациентки есть собака, которая могла стать основной целью для комара.

В публикации отмечается, что при заражении человека черви могут развиваться в легких, под кожей или вокруг глаз. В месте укуса комара образуется небольшой узелок, который в течение нескольких месяцев превращается в червя.

Хотя девушка сказала, что острые симптомы проявлялись у нее всего на один день, при сборе анамнеза она вспомнила, что месяц назад у нее на правом виске появился «узелок», который исчез незадолго до того, как опух глаз.

После извлечения паразита здоровью девушки ничего не угрожает.

