Агентство Rеutеrs нашло информацию лишь об одном отряде, который добрался до передовой.

Плачевное положение боевиков на фронте не спасает и громко распиаренный «молодежный» контракт с ВСУ. Журналисты Reuters выяснили судьбу группы новобранцев, которые согласились пополнить ряды украинской армии.

Инициативу запустили в феврале этого года для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Но программа не стала популярной. Агентству удалось найти информацию лишь об одном отряде, который добрался до передовой.

«Никто из 11 новобранцев больше не участвует в боевых действиях. Четверо ранены, трое пропали без вести, двое ушли в самоволку, один заболел, а еще один совершил суицид», — сообщает агентство.

Неудачи украинское командование готово скрывать откровенными фейками. Один из отрядов боевиков выложил фото, якобы опровергая освобождение Красноармейска российскими войсками. Но подписчики сразу разоблачили монтаж, подчеркивая, что снимок — это скриншот видео Минобороны РФ, который обработали с помощью нейросетей.

