Трехлетней дочери повара Ивлева понадобился психолог после развода родителей

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывшей жене шеф-повара пришлось съехать в съемное жилье.

Трехлетняя дочь российского шеф-повара Константина Ивлева нуждается в поддержке психолога из-за стресса, вызванного разводом родителей. Об этом сообщила экс-супруга телеведущего Валерия Куденкова, отвечая на вопросы подписчиков в личном блоге.

По ее словам, Ника постепенно привыкает к тому, что отец и мать живут отдельно, однако полностью преодолеть напряжение ребенку пока сложно.

«Никуся для своего возраста достаточно взрослая и осознанная, и ей, безусловно, непросто. Но в этом нам помогает детский психолог», — отметила Валерия.

Экс-супруга также рассказала, что после расставания съехала из загородного дома Ивлева и временно арендует жилье, ожидая завершения строительства собственного коттеджа.

Константин Ивлев развод не комментирует и полностью сосредоточился на работе. В соцсетях вокруг ситуации продолжаются споры: часть подписчиков поддерживает шеф-повара, другая — Валерию.

Ивлев был женат дважды. С Марией Макеевой он прожил около 23 лет. У пары родились дети — Матвей и Мария. Развод проходил на фоне скандалов и судебных разбирательств по алиментам.

Со второй женой Валерией Куденковой Ивлев познакомился еще в период первого брака. Разница в возрасте между ними — около 19 лет. Пара поженилась в 2021 году, в 2022 году у них родилась дочь Ника. Осенью 2025 года Валерия объявила о разводе, отметив, что отношения завершились мирно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.