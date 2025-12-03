«Боже мой»: Юлия Пересильд высказалась об отношениях дочери с Ваней Дмитриенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд благосклонно относится к отношениям своей дочери Ани с певцом Ваней Дмитриенко. Об этом она сообщила в беседе с VOICE.

Актриса подчеркнула, что вмешиваться в личную жизнь молодых людей не собирается, отметив, что ей нравится выбор дочери.

«У ребят какая-то своя химия, дружба прекрасная, теперь какая-то творческая дружба. Ваня талантливый парень, очень», — отметила она.

Пересильд призналась, что ей всегда импонировал Дмитриенко и особенно его композиция «Венера-Юпитер».

«Я смотрела на него и думала: «Боже мой, какой талантливый ребенок», — добавила Пересильд.

Актриса добавила, что искренне рада за дочь и за Ваню. Она уверена, что молодые артисты невероятно одарены, но их популярность — серьезное испытание.

«Я желаю им только одного — сохранить себя во всей этой прекрасной суете… То, что Ваня сейчас проходит, — это серьезное испытание при всем его невероятном успехе», — сказала она.

Отношения Ани и Вани развивались постепенно. Вначале он проявлял интерес к юной актрисе, предлагая ей участие в своих проектах, однако она долгое время отказывалась. Все изменилось после совместной работы над клипом на песню «Цветаева» — внимание к деталям и настойчивость артиста произвели на девушку впечатление.

Позже артисты записали совместную композицию «Силуэт», вместе отдыхали на Шри-Ланке и начали появляться на светских мероприятиях в компании друг друга. В октябре 2025 года молодые артисты впервые официально подтвердили свои отношения.

Разница пары в возрасте вызывает споры. Ване на данный момент 20 лет, а Ане — 16 лет.

