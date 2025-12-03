Николаев раскрыл историю создания хитов «Войди в меня» и «Палочка-выручалочка»

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Не всегда исполнительницы понимали скрытый смысл текстов.

Ключевым элементом двух самых обсуждаемых песен народного артиста РФ Игоря Николаева — «Войди в меня» в исполнении народной артистки РФ Ирины Аллегровой и «Палочка-выручалочка» в исполнении певицы Наташи Королевой — стала сознательная откровенность. Об этом рассказал создатель обеих песен в интервью с Лаурой Джугелией.

Говоря о работе над «Войди в меня», Николаев подтвердил, что провокация была частью художественного замысла. Он вспомнил, что вместе с аранжировщиком Александром Кальяновым намеренно не стал смягчать музыкальное решение. По его словам, они стремились передать содержание композиции максимально ярко и честно. Однако цели специально обратить интерес публики к песне не было.

«Можно было сделать поскоромнее… Но я говорю: «А почему мы должны стесняться и петь не о том, о чем на самом деле песня?» — отметил Николаев.

Николаев подчеркнул, что эротический эффект песни достигался не за счет физиологичных образов, а исключительно художественными приемами и выразительным исполнением Ирины Аллегровой. Он напомнил, что клип в итоге запретили к показу на телевидении, а сама композиция была воспринята слушателями неоднозначно.

Не менее интересная история связана с песней «Палочка-выручалочка». Николаев рассказал, что Наташа Королева не сразу поняла скрытый смысл текста и воспринимала его как детское фантазийное произведение.

«Я летел в самолете, очередные гастроли, мы летим. Читаю ей текст. А там: «У тебя есть палочка-выручалочка… Я тебя люблю за то, что ты имеешь кое-что…», — вспоминает Николаев.

Он с улыбкой отметил, что, если бы хореография на сцене была другой — «вышли бы этакие Гарри Поттеры с волшебными палочками» — хит мог бы восприниматься как сказочная история.

Подводя итог, Николаев добавил, что такие эксперименты были естественными для того времени.

«Мы были молоды, и у нас было на это право. Немного похулиганили», — подытожил он.

