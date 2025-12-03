Греческие фермеры вылили 320 литров молока и разбросали кукурузу в знак протеста

Фото: © РИА Новости/Владимир Родионов

Трактористы блокировали автомагистраль.

В Греции фермеры провели масштабную акцию в Лариссе: они вылили молоко и разбросали сено, пшеницу и кукурузу перед зданием суда. Об этом сообщает телеканал Skai.

«Фермеры Фессалии собрались на центральной площади города Лариссы, в знак протеста разлили перед зданием суда молоко и разбросали пшеницу, корм для животных и кукурузу», — говорится в публикации.

В репортаже телеканала видно, что фермеры вылили минимум восемь больших бидонов — в каждом около 40 литров молока.

По данным СМИ, протест связан с эпидемией оспы овец, которая продолжается уже больше года. Еще одним поводом для недовольства стало задержание трех фермеров 30 ноября, когда трактористы блокировали автомагистраль.

Ранее телеканал сообщал, что полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против аграриев, перекрывших тракторной колонной автомагистраль Патры — Афины — Салоники — Эвзони. Тогда же правоохранители задержали трех человек. Среди причин протеста назывались задержки субсидий, рост стоимости производства и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию.

Сразу после акции перед судом участники отправились на своих автомобилях в Никею, где присоединились к продолжающейся блокаде трассы.

В конце ноября министерство аграрного развития и продовольствия Греции сообщило, что с августа 2024 года в стране было уничтожено более 423 тысяч овец и коз. Оспа овец и коз — крайне заразное заболевание, не опасное для человека, однако наносящее серьезный экономический ущерб из-за высокой смертности животных. Санитарные правила требуют уничтожать все стадо при выявлении хотя бы одного больного животного.

В середине сентября министерство ввело режим оперативной готовности из-за распространения болезни. Председатель производителей молочной продукции страны Христос Апостолопулос предупреждал, что вспышка инфекции угрожает производству традиционного греческого сыра фета, который делают из овечьего молока.

