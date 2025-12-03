«Беспроигрышный вариант»: куда лучше поехать на новогодние праздники

Фото: www.globallookpress.com/Ai HamaideÂ·gema

Некоторые из направлений поражают уникальной атмосферой в Новый год.

Для путешествия на новогодние праздники лучше всего подходит Египет. Об этом изданию Газета.ру рассказала эксперт сервиса бронирования пакетных туров Дарья Абакумова.

«Египет — беспроигрышный вариант для тех, кто хочет, не разоряя бюджет, сменить атмосферу, погреться на солнце и отдохнуть от суеты. Крупные отели готовят грандиозные гала-ужины с шоу-программами, фейерверками и музыкой. Хургада подойдет для шумного веселья и экскурсий ближе к пирамидам и Луксору, Шарм-эль-Шейх — для более спокойного, роскошного отдыха с теплыми бухтами и классным дайвингом, так как именно там лучшие коралловые рифы», — отметила специалист.

Кроме того, по словам Абакумовой, при выборе отеля стоит остановиться на вариантах с подогреваемым бассейном, так как в январе температура воды в море может оказаться достаточно низкой.

Другая страна, в которой стоит провести новогодние праздники, по мнению эксперта, — это ОАЭ. Там, в отличие от Египта туристов ждет теплое море и температура воздуха +25 — +28 градусов. Она добавила, что Абу-Даби подойдет тем, кто ищет спокойный отдых, пляжи Фуджейры идеально подходят любителям купания, а Дубай славится фейерверками над Бурдж-Халифой и пальмой Джумейра.

Для отдыха на новогодние праздники подойдет и Турция.

«Многие отели в Анталии и Кемере активно работают по зимней концепции, предлагая отдых в формате „ультра все включено“ с акцентом на SPA и термальные комплексы. Они готовят специальные новогодние программы с анимацией, шоу, музыкой и фейерверками», — подчеркнула Абакумова.

Кроме того, эксперт выделила Таиланд и Кубу, в столице которой, Гаване, в новогоднюю ночь пройдет грандиозный уличный карнавал.

