«Известия»: россияне стали чаще жаловаться на зарплаты
Долги предприятий по зарплате в России превысили два миллиарда рублей.
Россияне стали чаще жаловаться на зарплаты. Роструд получил в этом году почти 26 тысяч электронных обращений от граждан.
Как выяснили «Известия», самые распространенные проблемы: задержка выплат или их отсутствие при увольнении, а также незаконное расторжение договора.
Долги предприятий по зарплате сегодня превышают два миллиарда рублей, это в три раза больше, чем в прошлом году.
Чаще всего нет своевременных расчетов в сфере строительства, добыче ископаемых и на обрабатывающих производствах.
