Полезные и содержательные российско-американские переговоры прошли, несмотря на противодействие европейцев.

Встреча в Кремле прошла в закрытом формате. Москва и Вашингтон договорились пока не обнародовать итоги диалога. Известно, что Россия получила от США дополнительные документы. Они, вероятно, появились после визита киевской делегации в Майами на минувшей неделе. Но их содержание также не раскрывается.

На этот раз спецпосланника Стива Уиткоффа в поездке сопровождал зять американского президента. Они успели прогуляться по центру Москвы.

Владимир Путин в это время общался с журналистами и подробно рассказал о своих подходах к перспективам урегулирования украинского кризиса. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий собрал главные заявления президента.

«Спустя четыре с половиной часа переговоры завершены. Их итоги — в брифинге помощника российского президента Юрия Ушакова. Вот так к нему готовятся журналисты», — показал репортер с места событий.

Официальная оценка Кремля: беседа Владимира Путина с представителями американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была полезной, конструктивной и весьма содержательной. Обсуждалась суть мирной инициативы Вашингтона. В то же время компромисс пока не достигнут.

«Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят», — рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он подчеркивает: территориальный вопрос на переговорах был наиболее важным как для России, так и для США. Впрочем, конкретные результаты стороны договорились не раскрывать. Встреча носила строго секретный характер. В открытой части — только приветственный диалог Путина и Уиткоффа.

Прогулку для расширенной американской делегации — в нее теперь входит и зять Трампа Джаред Кушнер — организовал спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.

«Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы. Надеюсь, вы смогли в этом убедиться», — отметил Путин.

«Да, это удивительный город», — признал Уиткофф.

Это была неформальная часть переговоров. О наиболее формальной, то есть деталях мирного плана, спрашиваем Юрия Ушакова.

«Изначально в СМИ фигурировали некие 28 пунктов этого плана Трампа, потом сообщалось об их сокращении, изменении. Вот насколько этот перечень, в принципе, сохранился и о каком числе хотя бы пунктов можно говорить?» — спросил корреспондент «Известий».

«Был документ, который содержал 27 пунктов. Он нам был передан, мы с ним ознакомились естественно. Затем мы получили еще несколько документов. Именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», — ответил Ушаков.

Эти четыре документа, очевидно, стали результатом двух раундов переговоров Вашингтона с Киевом — в Женеве и Флориде. Все это время на дипломатический процесс пытались воздействовать — те, кто к нему не был допущен. На пресс-подходе перед встречей в Кремле Владимир Путин указывает на подрывную деятельность Европы.

«Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс», — пояснил президент России.

Евробюрократы, при этом, избрали осторожную тактику. Отодвинутые от стола переговоров, они пытаются задобрить Белый дом, как генсек НАТО Рютте, вроде бы принимая отдельные пункты плана.

«Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус всех союзников, и сейчас, как вы знаете, консенсуса относительно вступления Украины в НАТО нет», — заявил генсек.

Из российско-американских переговоров либеральная западная пресса делает какие-то свои выводы. Пока NBC фантазирует об увеличении давления Вашингтона на Москву, испанская Эль Мундо в очередной раз рисует из России угрозу.

«Мы не собираемся воевать с Европой, я уже это сто раз сказал. Но если вдруг Европа захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — заявил Путин.

Поэтому договариваться Москва предпочитает с Вашингтоном. В Кремле отдельно проговаривают: стороны договорились продолжить контакты.

«Наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу, и причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но он попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», — рассказал Ушаков.

Сразу после переговоров американская делегация отправилась в посольство США. У его ворот журналисты попытались задать Стивену Уиткоффу один единственный вопрос.

«Мистер Уиткофф, была ли встреча успешной?» — спросили журналисты.

Уиткофф не ответил. В посольстве он и Джаред Кушнер пробыли меньше часа. Оттуда — сразу в аэропорт. По словам Юрия Ушакова, американцы пообещали вернуться домой, в Вашингтон, и лично рапортовать о результатах Дональду Трампу.

