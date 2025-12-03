Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Слаженная работа с беспилотными подразделениями позволила оперативно выполнить задачу.

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт и живую силу формирований ВСУ под Красноармейском в зоне СВО.

Боевую задачу танкисты выполнили с закрытой огневой позиции, получив точные целеуказания от наземной разведки и оперативную видеокоррекцию от расчета беспилотников в режиме реального времени. Это обеспечило высокую точность стрельбы и позволило избежать перерасхода боеприпасов.

Использование комбинированных данных от наземной разведки и дронов для корректировки огня является важным элементом в успешном выполнении задачи. Методика «полупрямой наводки», позволяющая интегрировать эти источники информации в режиме реального времени, значительно повышает точность и оперативность ударов по противнику.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

