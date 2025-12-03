Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Режиссер проекта признался, что изначально он не хотел браться за работу над продолжением.

В Москве прошла премьера второго сезона сериала «Золотое дно». На мероприятии побывал корреспондент 5-tv.ru.

Режиссер сериала Илья Ермолов признался, что при создании второго сезона ставил перед собой задачу превзойти первую часть проекта.

«Задачу сделать второй сезон не хуже первого, а местами и лучше первого, я перед собой ставил. Насколько это удалось, это расставит и покажет время, но мы сделали для этого все возможное», — поделился кинематографист.

Кроме того, Ермолов заявил, что после окончания съемок первого сезона проекта он не хотел работать над созданием второго. По словам режиссера, взяться за работу его уговорил исполнитель главной роли народный артист России Алексей Гуськов.

«Если вам понравится второй сезон, благодарите Алексея Геннадьевича Гуськова, потому что благодаря ему я согласился снять второй сезон», — заявил режиссер.

Сериал «Золотое дно» рассказывает историю борьбы за крупный строительный холдинг. Сюжет обнажает пороки общества и показывает, до чего людей может довести жажда власти и богатства. Главные роли исполнили Алексей Гуськов, актриса Юлия Снигирь, заслуженный артист России Игорь Гордин и актер Павел Попов, а также актер Ростислав Бершауэр.

