США передали России еще четыре документа из плана по Украине

Ушаков: Россия получила от США еще четыре документа из плана по Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подробности предложений Вашингтона помощник президента не раскрыл.

Россия получила от Соединенных Штатов Америки еще четыре документа по украинскому урегулированию, помимо плана из 28 пунктов. Об этом на брифинге после переговоров президента России Владимира Путина с американской делегацией сообщил его помощник Юрий Ушаков.

«Я не могу раскрывать суть этих документов. Я сказал, что они всех касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса в Украине. Вначале был один вариант, потом этот вариант был доработан. И появились вместо одного документа четыре. Наверное, больше я не могу сказать просто», — заявил он.

Ушаков также отметил, что, несмотря на отсутствие компромисса, некоторые американские предложения выглядят приемлемо.

Помощник президента также подчеркнул, что по итогам переговоров позиции России и США точно не стали дальше, но сторонам предстоит большая работа.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российско-американские переговоры по украинскому урегулированию вечером 2 декабря продлились около пяти часов. Ушаков назвал встречу конструктивной и полезной. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером обсудил среди прочих и территориальный вопрос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.