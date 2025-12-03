Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной и конструктивной

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров.

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера была конструктивной и полезной, заявил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он подтвердил, что встреча продлилась пять часов.

«Была возможность обстоятельно обсудить перспективы, дальнейшие совместные работы по достижению регулирования долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», — заявил помощник президента.

Он пояснил, что стороны обсудили содержание переданных Штатами документов и предложений.

«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что за доложено в эти американские документы», — уточнил Ушаков.

Он отметил, что с какими-то положениями российская сторона была согласна, но были и замечания. Путин высказал несогласие с рядом предложений.

«Состоялась весьма полезная дискуссия. И главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного, долгосрочного мирного урегулирования на Украине», — резюмировал Ушаков.

Как сообщал 5-tv.ru, Стив Уиткофф прибыл в Москву 2 декабря. Днем его заметили на прогулке вместе с Кириллом Дмитриевым. Вечером стартовала встреча президента России с американской делегацией, продлившаяся порядка пяти часов.

