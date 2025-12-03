Шампанское подорожало в России на 10,2% за год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На рост цен повлиял целый ряд факторов.

За год цены на российское шампанское выросли в среднем на 10,2%. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Цены на игристое сильно зависят от региона. По словам Леонова, на Сахалине литр шампанского стоит в среднем 966 рублей, это рекорд в России. Самые же низкие цены — в Дагестане, где литр игристого стоит в среднем почти 345 рублей.

В то же время, по словам эксперта Фонда экономической политики Дениса Терновского, до Нового года цены на игристые вина не изменятся.

«В ноябре–декабре игристое вино традиционно стоит дешевле: производители и продавцы стимулируют спрос в преддверии праздников. Таким образом, сезонный фактор позволит сгладить повышение цен, при этом в декабре игристое дорожать не будет», — отметил специалист.

В то же время рост цен на шампанское объясняется целым рядом факторов, среди которых подорожание топлива и увеличение фонда оплаты труда.

«Так, бензин в 2025 году растет в цене вдвое быстрее инфляции, что делает логистику все более затратной. В премиальном сегменте транспортная составляющая достигает 15% конечной цены», — рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

