Маэстро со скандалами: дирижер Лубченко оскорбил французского классика

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

После эпатажной реплики в адрес Делиба дирижеру вспомнили все — от хамских писем музыкантам до прежних скандалов и условного срока.

А теперь о скандале в Петербурге, который уже обсуждают во всех учреждениях культуры страны. Один из самых эпатажных дирижеров России позволил себе назвать дебилом композитора Делиба. Вроде просто переставил пару букв, но те, кто знает маэстро Лубченко, напоминают, что вся его карьера — это череда конфликтов и открытых писем, был даже условный срок.

Ну, а нецензурная брань на репетициях и в личных беседах давно уже шокирует многих. Как же уживается хамское поведение с высоким искусством, разбирался корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Выступление финалистов национальной оперной премии «Онегин» в зале с удивительной акустикой — в итальянском просвете Эрмитажа.

Здесь блистали молодые исполнители из разных российских городов. Концерт был камерным — из нескольких десятков номинантов пригласили выступить трех певцов.

А вот скандала, последовавшего дальше, итальянский просвет еще никогда не видел… Досталось покойному французскому классику Лео Делибу.

Дирижер губернаторского оркестра Петербурга Антон Лубченко назвал его музыку, мягко выражаясь, тошнотворной. И посетовал: как трудно служить обществу, в котором такую музыку слушают.

«Безусловно, это мое личное отношение к подобной музыке. Может быть, немножко в экзальтированной манере высказанное, но я же, в общем-то, имею право на высказывания, те, которые считаю нужными», — заявил Лубченко.

Ведь и Вагнер, напомнил Лубченко во время нашего интервью, говорил когда-то: «Воистину есть партитуры, от которых слышно, как воняет». Но вопрос возник не к содержанию, а к форме.

«Выражение со стороны руководителя тем более институции культурной, да, вот такими словами… Ну, для меня это выглядит по меньшей мере странным», — прокомментировал художественный руководитель Нижегородского государственного академического театра оперы и балета Алексей Трифонов.

Впрочем, не все осуждают коллегу.

«Высказался, но это его человеческое качество. Не все великие дирижеры были, так скажем, дипломатами. Вот, мягко говоря», — считает главный приглашенный дирижер Мариинского театра Михаил Татарников.

Дирижеру губернаторского оркестра уже припомнили диктаторский стиль, то, что каждая репетиция — испытание… огнем, водой и медными трубами… К слову — им, трубам, валторнам, тромбонам и тубам, дирижер адресовал письмо, ставшее достоянием публики. В нем в достаточно хамской манере сообщалось, что премий ждать не стоит…

«Он прямо персонально называл людей козлами, уродами, идиотами, кретинами. Это самые мягкие слова, которые я вам сейчас произношу. Для него люди — это как расходный материал», — поделился бывший альтист губернаторского оркестра Константин Плеханов.

В нашем распоряжении оказались аудиозаписи репетиций.

За те два года, что Лубченко руководит оркестром, его покинули 32 музыканта. Сам маэстро говорит, что ушли только лентяи.

«Это же жаловались и писали обращения те музыканты, с которыми мы попрощались, причем по моей инициативе. Ну, кому-то не нравится, что он потерял работу», — пояснил дирижер.

До Петербурга Лубченко успел поработать в других регионах. И даже был осужден условно за злоупотребление должностными полномочиями, когда был художественным руководителем Приморского театра оперы и балета.

А на кадрах — съемки кулинарного шоу на бурятском телевидении. На запись Лубченко пришел нетрезвым и много чего наговорил. Поэтому программа так и не вышла в эфир.

С поста худрука театра оперы и балета Бурятии Лубченко в итоге тоже ушел со скандалом. Отметился и в Сочи, Пермском крае, Волгограде…

При этом о Лубченко говорят как о действительно о талантливом дирижере и композиторе. Он автор симфоний, опер и балетов… Но от него достается часто не только полузабытым у нас французским классикам, но отечественным тоже. Главное, тем, кто уже никогда не сможет ничего ответить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.