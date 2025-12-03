Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре разлетелись за два часа

Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре раскупили за два часа

Пресловутые перекупщики стали называть себя реализаторами.

Большой театр сегодня начал продажу билетов на самое новогоднее свое представление, балет «Щелкунчик». Традиционно спрос на него огромный, и долгие годы театр не мог избавиться от перекупщиков. У знаменитых колонн их всегда были десятки.

Сегодня билеты на сайте закончились меньше, чем за два часа. Самые дорогие стоили больше ста тысяч рублей. Но спекулянтам, называющим теперь себя реализаторами, все равно есть что предложить.

То есть как таковых билетов пока не достать. Но есть еще пригласительные и абонементы. Хотя, конечно, главные продажи еще впереди. Особым спросом пользуются спектакли на 31 декабря и 6 января, как раз перед Рождеством.

