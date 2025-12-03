Путин выступил на форуме «Россия зовет!»: главные заявления президента

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Привлечение инвестиций, новые партнерства с Азией, Африкой и Латинской Америкой, а также защита в условиях западных санкций стали основными темами дискуссионной площадки.

Экономика нашей страны в этом году вырастет еще примерно на один процент. И это ожидаемый результат. Ведь несмотря на санкции наша страна вновь привлекает инвесторов, ну и кроме того растут высокотехнологичные производства. Об этом сегодня говорили на 16-м форуме «Россия зовет!». Основные заявления у обозревателя «Известий» Игоря Балдина.

Кого же зовет Россия? Да, по сути, весь мир. Здесь три континента: Азия, Африка, Латинская Америка. Есть даже европейские инвесторы, которые пытаются преодолеть созданные Западом же санкций. В залах ЦМТ можно встретить и руководство китайской логистической компании.

«Мы планируем больше инвестировать в Россию. Основные направления — порты и железнодорожные станции», — рассказала председатель правления контейнерной судоходной компании Фань Юй Синь.

И нефтяников из Сьерра-Леоне.

«Очень важно, что недавно у нас открыли российское посольство», — отметил вице-президент и руководитель отдела технического контроля и контроля качества ITS, инвестор Джозеф Ньаке Бойма.

И нигерийского принца.

«Мы сотрудничаем в военной сфере, а также в сфере нефти и газа», — подчеркнул инвестор торгово-инвестиционной компании, принц Клевер Охенеробо Лайт.

Этот форум — хорошая возможность наладить прямой диалог иностранного бизнеса и российской власти. Поэтому все внимание приковано к выступлению Владимира Путина. Инвестиции — хорошее подспорье нашей экономики, отмечает президент. РФПИ только в этом году привлек в нашу страну больше двух триллионов рублей зарубежных инвестиций. Причем, это вложения в совершенно разные сферы: дорожное строительство, медицина, развитие искусственного интеллекта.

«Прежде всего имею в виду ключевых партнеров — Китай, Индию. Мы нацелены вывести сотрудничество с Китайской Народной Республикой и с Республикой Индией на качественно новый уровень. На это нацелены множество совместных проектов — в энергетике, в промышленности, в космосе», — заявил президент России Владимир Путин.

Пока Восток и Глобальный Юг обсуждают с нами взаимовыгодное проекты, на Западе идет бой за наши, украденные, по сути, активы, которые хотят пустить на войну с Россией.

«Современный мир отличается высокой турбулентностью, которая во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран. Используя свое монопольное положение на отдельных рынках в сфере финансов, они вводят незаконные односторонние ограничения, стремятся таким образом надавить на суверенные государства, которые ведут независимую политику», — заявил российский лидер.

«Это грабеж, это беззаконие. У нас есть ответные меры, у нас есть, конечно, достаточно большие активы западных инвесторов», — заверил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Конечно, в условиях санкций, гибридной и не только войны против России нашей экономике приходится непросто. Ее рост замедлился, бюджет пока еще дефицитный. Что это — охлаждение экономики? Пока эксперты спорят, Россия занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

«Мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную бюджетную политику. И вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики. В этой связи хочу подчеркнуть, снижение инфляции стало важным достижением текущего года», — говорит российский лидер.

В условиях колоссального внешнего давления еще отчетливее видно, кто друг, а кто так. Бумеранги санкций или выгода от многомиллиардных проектов — тут каждый сам выбирает, как поступить с собственной же экономикой.

