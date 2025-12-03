Воевавший за ВСУ бывший режиссер «Орла и решки» Василий Хомко погиб в зоне СВО

Фото: Telegram/unianlite/УНИАН Lite

Он воевал с марта 2022 года.

В зоне проведения специальной военной операции погиб режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко, воевавший в рядах вооруженных сил Украины. Об этом сообщила его жена Галина Спивак.

По сообщениям сестры режиссера Алены Хомко, Василий погиб 2 октября 2025 года. При этом еще в начале октября семья получила известие о том, что он пропал без вести. На тот момент ему было 45 лет.

Хомко родился в 1980 году. Помимо того, что он несколько лет работал режиссером шоу «Орел и решка», мужчина занимался созданием рекламных проектов для агентств с Украины, из Казахстана и Ливана. Известно, что Хомко записался добровольцем в ВСУ в 2022 году, в рядах которых и воевал с марта того же года. В последнее время он служил в Силах специальных операций.

