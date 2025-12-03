«Как по морю»: США будут наносить удары по наземным объектам наркоторговцев

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

По словам Трампа, Вашингтону удалось добиться заметного сокращения поставок запрещенных веществ морскими путями.

США намерены наносить удары не только по судам наркоторговцев, но и по их наземным объектам. Об этом во время заседания кабинета министров заявил президент Дональд Трамп.

«Мы будем наносить удары и по суше, так же как наносим их по морю. И сейчас с моря поступает очень мало (Наркотиков. — Прим. Ред.). Я думаю, мы уничтожили более 90% всего. Понимаю, что поступает очень мало. Мы спасаем сотни тысяч жизней этими точечными ударами», — отметил глава Белого дома.

Кроме того, по словам Трампа, в 2024 году поставщики наркотиков убили более 200 тысяч человек. Однако в этом году жертв стало значительно меньше, что связано с ударами США.

Вашингтон развернул широкомасштабную борьбу с наркотрафиком у берегов Латинской Америки в этом году. Американские военные уничтожили множество судов торговцев запрещенными веществами.

В то же время США обвинили власти Венесуэлы в том, что они недостаточно борются с распространением наркотиков. Под этим предлогом Вашингтон отправил к берегам латиноамериканской республики мощнейшую группировку военно-морских сил во главе с авианосцем.

