Московских водителей призвали сохранять внимательность из-за тумана

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как долго продержится это атмосферное явление в столице?

Московских водителей попросили быть более внимательными за рулем из-за ухудшения погодных условий. Об этом, ссылаясь на Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram-канале.

«ЦОДД: до завтрашнего обеда прогнозируют туман — соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что туман в Москве продержится с 21:00 2 декабря до 12:00 3 декабря.

В связи с этим Центр организации дорожного движения попросил водителей сохранять предельную внимательность на дороге. К тому же автовладельцам необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы избежать ДТП. Кроме того, следует избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

При этом туман в столице держится с 30 ноября, из-за чего Гидрометцентр даже объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь на среду в Москве местами ожидается густой туман, из-за которого видимость снизится до двухсот–семисот метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.