Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в мессенджере МАХ

Станут доступны оповещения о записях к врачу и штрафах.

Национальный мессенджер МАХ начал интеграцию с порталом «Госуслуги». Теперь граждане смогут получать сообщения о записи на прием к врачу, статусах заявлений и административных штрафах в одном чат-боте сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Как уточнили разработчики, через чат-бота будет доступна и оплата штрафов — уведомление о подтверждении операции также появится в этом же диалоге. Пользователь может самостоятельно выбрать, какие категории уведомлений хочет получать.

Для подключения функции потребуется, чтобы учетные записи на «Госуслугах» и в МАХ были зарегистрированы на один номер телефона.

В конце ноября МАХ также предоставил быстрый доступ к цифровым документам, оформленным на портале госуслуг. Они размещены в разделе «Цифровой ID» и не требуют подтверждения с помощью биометрии.

Пользователь сможет предъявить электронный паспорт, водительские права, СНИЛС, полис ОМС и ИНН.

