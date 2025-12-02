Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в мессенджере МАХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Станут доступны оповещения о записях к врачу и штрафах.
Национальный мессенджер МАХ начал интеграцию с порталом «Госуслуги». Теперь граждане смогут получать сообщения о записи на прием к врачу, статусах заявлений и административных штрафах в одном чат-боте сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
Как уточнили разработчики, через чат-бота будет доступна и оплата штрафов — уведомление о подтверждении операции также появится в этом же диалоге. Пользователь может самостоятельно выбрать, какие категории уведомлений хочет получать.
Для подключения функции потребуется, чтобы учетные записи на «Госуслугах» и в МАХ были зарегистрированы на один номер телефона.
В конце ноября МАХ также предоставил быстрый доступ к цифровым документам, оформленным на портале госуслуг. Они размещены в разделе «Цифровой ID» и не требуют подтверждения с помощью биометрии.
Пользователь сможет предъявить электронный паспорт, водительские права, СНИЛС, полис ОМС и ИНН.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мессенджер MAX расширил функции групповых звонков.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.