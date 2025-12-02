Побережье усеяно трупами: в Дагестане расследуют массовую гибель тюленей

Фото, видео: 5-tv.ru

Краснокнижные животные на грани исчезновения.

В Дагестане специалисты сейчас обследуют побережье Каспийского моря. Там туристы и местные жители увидели страшную картину. Вдоль береговой линии от Махачкалы до устья реки Терек нашли десятки погибших краснокнижных нерп. Что стало причиной гибели животных, разбирался корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Побережье Каспийского моря усеяно тушами погибших тюленей. Есть старые, уже почти разложившиеся и те, которых выбросило на днях. Инспекторы Росрыболовства уже обследуют берег, фиксируют нерп и ведут подсчет.

«Километр проехали — 28 штук насчитали», — рассказал старший госинспектор центрального отдела рыбоохраны Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства Темирлан Салимсултанов.

Погибшие тюлени найдены на берегу Каспийского моря под Махачкалой. Точное количество еще неизвестно. Специалисты подтверждают: ситуация аналогична прошлогодней. У тюленей есть признаки асфиксии: судя по всему, животные задохнулись. Это не первый случай. Практически каждый год фиксируются такие же массовые выбросы туш. Так, в 2024 году специалисты Росрыболовства насчитали 2500 погибших тюленей.

Основная версия ученых — подводные выбросы газов. По их гипотезе, сейсмическая активность приводит к выходу на поверхность тяжелых газов, которые стелются по воде. Тюлени, выныривая подышать, попадают в газовую ловушку. Берег напоминает кладбище. Туши лежат каждые 15–20 метров. Среди них — беременные самки и новорожденные детеныши.

Параллельно учеными рассматривается и другая версия — тюленей может убивать вирус. Эксперты не исключают птичий грипп, который может передаваться морским млекопитающим и вызывать пневмонию. Еще одна возможная причина мора — загрязнение Каспия. Канализационные стоки и неочищенные промышленные отходы из прибрежных городов напрямую попадают в море, отравляя их среду обитания.

«Причина гибели комплексная. Это и изменение климата, с потеплением связанное, и загрязнение Каспия пестицидами, и инфекционные заболевания массовые — чумка», — говорит ученый-эколог Ахмед Мунгиев.

Экологи давно призывают к созданию федеральной программы по спасению каспийского тюленя — этот вид находится на грани исчезновения.

«Сегодня каспийский тюлень, он является краеугольным камнем вообще, в принципе, всей экосистемы. Без тюленя там многие цепочки и в целом биоценоз, локальная биосистема, она просто будет разрушена», — отметил эколог, директор экологической платформы «Российские «Зеленые», сопредседатель Российской экологической партии «Зеленые» Сергей Шахматов.

Каждый раз причина оставалась не до конца ясной. Ежегодный мор стал тревожной закономерностью. Если не остановить его причину, единственный в мире краснокнижный каспийский тюлень может исчезнуть навсегда.

