Российские граждане покинули самолет, внепланово севший в Актау

Дипломаты обеспечили размещение пассажиров в гостинице и переоформление билетов.

Российские граждане, находившиеся на борту самолета компании Pegasus Airlines, который вынужденно сел в Актау вместо Актобе, покинули воздушное судно после вмешательства дипломатов. Об этом сообщили в Telegram-канале генконсульства РФ в Казахстане.

«Агент Pegasus Airlines в Казахстане — компания „Трансавиа“ — получила гарантии турецкого авиаперевозчика по оплате проживания и дальнейшего следования пассажиров ближайшими рейсами», — отмечается в сообщении консульства.

По информации ведомства, группа из 16 человек, включая 11 россиян, согласилась покинуть самолет при условии бронирования билетов на 3 декабря на прямые и стыковочные рейсы до Актобе.

Представитель авиакомпании пояснил, что вынужденная посадка была вызвана погодными условиями — в пункте назначения наблюдался туман.

«Ситуация с нашим рейсом возникла из-за погоды, в пункте назначения был туман, поэтому самолет сел в Актау. Это штатная ситуация для компании», — сказал он.

Собеседник ТАСС добавил, что все вопросы с пассажирами решены в рамках стандартных процедур компании, и никакой форс-мажорной ситуации не произошло.

