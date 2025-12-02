Путин поручил сформировать программу IPO и SPO компаний с госучастием

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Президент предложил создать единую инвестиционную экосистему и активизировать выход эмитентов на биржу.

Президент России Владимир Путин 2 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!» поручил правительству разработать программу IPO и SPO компаний с государственным участием.

Глава государства предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе ВЭБ РФ с участием Минэкономразвития. По его словам, такая инфраструктура должна обеспечивать консультации и поддержку компаний на всех этапах — от появления идеи до запуска проекта, что позволит повысить качество и скорость реализации инициатив.

«Для подобных инициатив предлагаю создать единую экосистему сопровождения инвестиций, чтобы предприниматели, компании могли получать профессиональные консультации, помощь на всем жизненном цикле проекта, от его задумки до реализации. Создать такую экосистему предлагаю на базе корпорации ВЭБ с участием Минэкономразвития», — заявил президент.

Путин отметил высокий интерес частных и институциональных инвесторов к российскому фондовому рынку. Он напомнил, что к середине года на Московской бирже было зарегистрировано более 37 млн физических лиц, а совокупная стоимость их активов превысила 11 трлн рублей. При этом в 2024 году на биржу вышли только три компании, включая ДОМ. РФ, работу которого глава государства оценил положительно.

«В этом году первичное размещение акции провели только три компании, в том числе на рынок акций вышел наш ведущий институт развития в жилищной сфере — корпорация ДОМ. РФ. Виталий Леонтьевич, я вас с этим поздравляю», — добавил Путин, обращаясь к руководству госкорпорации.

Президент подчеркнул, что фондовый рынок обладает высоким потенциалом роста и требует активизации работы по увеличению капитализации. Он поручил сформировать программу первичных и вторичных размещений бумаг госкомпаний, а также разработать отраслевые планы вывода крупных эмитентов на биржу с конкретными стимулами.

В качестве примера льготного механизма Путин привел снижение ставки по займам для заемщиков Фонда развития промышленности, решающих провести IPO. Он также поддержал инициативы Банка России, Минфина и Московской биржи по внедрению программы создания акционерной стоимости, разработанной с учетом азиатских практик, и отметил необходимость повышения эффективности и прозрачности управления акционерными обществами.

