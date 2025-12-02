Путин предложил создать в России единую экосистему для сопровождения инвестиций

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Президент РФ поручил разработать систему поддержки предпринимателей на всех этапах проекта на базе ВЭБ. РФ.

Президент РФ Владимир Путин предложил создать в стране единую экосистему сопровождения инвестиций. Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Предлагаю создать единую экосистему сопровождения инвестиций, чтобы предприниматели, компании могли получать профессиональные консультации, помощь на всем жизненном цикле проекта, от его задумки до реализации», — сказал российский лидер.

Он пояснил, что разработать такую систему предстоит на базе государственной корпорации ВЭБ. РФ при участии Минэкономразвития.

Путин также отметил сохраняющийся высокий интерес как частных, так и институциональных инвесторов к российскому фондовому рынку, который, по его словам, все еще имеет значительный потенциал для роста.

Ранее в тот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о существенном увеличении объемов инвестиций по сравнению с 2021 годом и указала, что за пять месяцев снижения ключевой ставки корпоративный кредит прибавил 5,8 триллионов рублей.

