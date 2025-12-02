Путин заявил об устойчивости экономики и рекордно низкой безработице в России

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Президент отметил уровень занятости в 2,2%.

Российская экономика успешно противостоит внешнему давлению и сохранении рекордно низкой безработицы. Об этом президент сообщил 2 декабря в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Россия безусловно чувствует такое внешнее давление, однако наша страна и наша экономика успешно справляется с этими вызовами», — заявил глава государства, подчеркнув курс на суверенную экономическую политику.

Путин отметил, что страна будет выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы, действуя прежде всего в интересах российского бизнеса и граждан.

Отдельно президент остановился на достижениях рынка труда.

«Так у нас сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, 2,2%», — констатировал Путин, добавив, что этот показатель является одним из лучших среди крупнейших экономик мира.

