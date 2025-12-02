Фото: 5-tv.ru

Певец и девелопер создаст уникальное пространство для бракосочетаний в историческом здании фабрики.

В подмосковной Павловской Слободе появится необычный ЗАГС, где не будет строгих дресс-кодов, а церемонии будут проводить круглосуточно. Об этом проекте объявил певец и предприниматель Илья Колунов, чья девелоперская компания «Садовое кольцо» реставрирует историческое здание суконной фабрики Ягужинского XIX века в Истре.

Проект уже прошел все необходимые согласования и находится на финальной стадии подготовки к открытию.

Новое пространство обещает полный отход от традиционных формальностей: молодожены смогут приходить в неформальной одежде, а по понедельникам церемонии будут проводить звезды шоу-бизнеса.

Отмечается, что типичная проблема множества пар: невозможно подобрать удобную дату для регистрации в городских учреждениях, а с помощью проекта каждый сможет найти время для самого важного события.

С такими условиями ЗАГС Колунова может стать одним из самых востребованных мест для бракосочетаний в столичном регионе.

