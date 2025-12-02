В Москве снова ожидается туман с ограниченной видимостью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Водителей и пешеходов призывают к осторожности.

В ночь на среду в Москве местами ожидается густой туман, из-за которого видимость снизится до двухсот–семисот метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 2 декабря до 12:00 3 декабря местами на территории Москвы сохранится туман с ухудшением видимости до 200–700 метров», — уточнили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендовано уменьшить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют быть внимательными, не оставлять детей без присмотра и соблюдать повышенную осторожность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снежный покров в столице ожидается не раньше середины декабря. Согласно климатическим нормам, в первый зимний месяц выпадает около 51 миллиметра осадков. Обычно в начале декабря слой снега достигает восьми–девяти сантиметров, а к концу месяца высота снежного покрова увеличивается до 18–19 сантиметров. Основная часть осадков прогнозируется во второй половине месяца.

