ЦБ РФ прогнозирует дальнейшее смягчение кредитной политики

Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки продолжится.

Обновленный прогноз Центробанка предполагает дальнейшее смягчение кредитной политики. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 2 декабря на форуме «Россия зовет!».

«Решение, которое мы приняли по снижению ключевой ставки, пусть небольшим шагом, но это продолжение смягчения денежно-кредитной политики», — заявила глава ЦБ РФ.

Она отметила, что финансовый рынок корректно отреагировал на уточнение прогноза, а участники рынка делают правильные выводы, подстраивая под них свои ожидания.

Набиуллина подчеркнула эффективность действующей ключевой ставки, которая сдерживает избыточный спрос и высокие темпы кредитования.

При этом она указала на значительный рост инвестиций по сравнению с 2021 годом.

«За пять месяцев снижения ключевой ставки корпоративный кредит прибавил 5,8 трлн рублей», — говорит глава Центробанка, подтверждая позитивное влияние мягкой денежно-кредитной политики на экономическую активность.

