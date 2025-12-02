Спецпосланник США Стивен Уиткофф прогулялся по Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Американского представителя заметили в центре столицы во время обхода знаковых мест города.

Спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа 2 декабря увидели во время прогулки в центре Москвы вместе со спецпредставителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Уиткофф и Дмитриев шли в районе отеля «Метрополь». Этот объект расположен рядом с Большим театром, неподалеку от Красной площади и Кремля. Во время обхода центра российский представитель показывал гостю знаковые места и комментировал происходящее вокруг.

Ранее в этот же день сообщалось о прибытии спецпосланника Дональда Трампа в российскую столицу. По данным пресс-службы Белого дома, 1 декабря пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что Уиткофф направился в Москву для участия во встрече с Владимиром Путиным.

Ожидается, что разговор между сторонами будет посвящен обсуждению ситуации на Украине и возможным вариантам урегулирования конфликта.

В минувшие выходные Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять президента США Дональда Трампа провели переговоры с украинской делегацией в гольф-клубе Shell Bay Club во Флориде. Руководителем украинской делегации был секретарь СНБО Рустем Умеров. Рубио подчеркнул продуктивность встречи. Госсекретарь уточнил, что обсуждались не только пути урегулирования конфликта, но и перспективы развития Украины.

