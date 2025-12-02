Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Нападение произошло после случайного контакта животного с прохожим.

В Подмосковье мужчина подвергся нападению после того, как две его собаки случайно задели прохожего носом. Об этом пострадавший сообщил в беседе с 5-tv.ru. Происшествие произошло 29 ноября в деревне Софрино.

«Одна из моих собак ткнула носом ногу проходящего, из-за чего он вышел из адекватного состояния», — рассказал пострадавший.

Хозяин животных пытался урегулировать ситуацию мирно, однако мужчина настаивал на компенсации.

«Да, согласен, но все равно, меня твоя собака ткнула носом, мне оставила пятно на штанине», — передал пострадавший слова злоумышленника.

После выхода из магазина мужчина проследовал за пострадавшим на автомобиле. При попытке пройти через лес хозяин с собаками заметил, что его преследует тот же человек вместе с другим неизвестным, один из которых был с ружьем. Злоумышленник открыл огонь.

Одна из собак погибла на месте от попадания пули в позвоночник, вторая получила травму челюсти и была госпитализирована, однако спасти животное не удалось. После этого нападавший угрожал ружьем хозяину и избил его.

«Был удар в область лица и потом по ребрам», — рассказал пострадавший.

Мужчина сообщил, что уже обратился в полицию. По его словам, продавцы магазина готовы подтвердить, что собаки не нанесли вреда прохожему. Местные жители объединились, чтобы поддержать пострадавшего и помочь в поисках злоумышленников.

