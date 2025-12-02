Американский эмо-рэпер Poorstacy умер в 26 лет

Фото: © Getty Images/Daniel Boczarski / Contributor

Известный музыкант, работавший с Трэвисом Баркером, скончался во Флориде.

Американский эмо-рэпер Poorstacy (настоящее имя — Карлито Милфорта. Прим. ред.) скончался во Флориде в возрасте 26 лет. Об этом сообщило издание TMZ.

«Причина смерти неясна, но фанаты в соцсетях считают, что он мог покончить жизнь самоубийством», — пишет TMZ.

Артист провел 10 дней в отеле города Бока-Ратон в компании женщины и ребенка, утром 29 ноября его госпитализировали, где позже констатировали смерть.

Poorstacy был известен смешением жанров эмо-рэпа и панк-рока, а также сотрудничеством с продюсером и барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Одной из его самых заметных работ стало участие в создании саундтрека к фильму «Билл и Тед снова в деле», который был номинирован на премию «Грэмми».

