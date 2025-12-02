«Стала сразу многодетным родителем»: Надежда Бабкина о роли театра в своей жизни

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Народное творчество и традиции — фундамент повседневности артистки.

Для народной артистки РФ Надежды Бабкиной театр — это семья, а творчество и коллектив «Русская песня» — фундамент жизни. Об этом она рассказала в программе Вячеслава Манучарова.

«Это моя жизнь, народный жанр, народное творчество, обычаи, традиции, обряды, всевозможные, так сказать, произведения, когда в глубину ты лезешь, понимаешь смысл и так далее», — поделилась Бабкина.

Артистка добавила, что когда у нее родился сын, она почувствовала себя многодетной матерью, ведь активно занималась развитием коллектива «Русская песня».

«Я стала, как бы, сразу многодетным таким родителем, потому что нужно было и там создавать, воспитывать, внедрять, что-то делать, растить, взращивать, и точно так же ребенок, прямо параллельно», — призналась певица.

Бабкина призналась, что не смогла бы сделать выбор в пользу или коллектива — и то, и другое имеет для нее большую ценность.

«Когда спрашивают, что у нас в жизни главное, я говорю: «Так я тут и живу, это моя семья», — сказала она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.