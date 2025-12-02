Проводивший религиозные церемонии мужчина изнасиловал семь девочек

Фото: 5-tv.ru

Самой младшей из них было восемь лет.

В Великобритании мужчина на протяжении 17 лет пользовался доверием непальской общины Питерборо. Он проводил религиозные церемонии и злоупотреблял своим положением, чтобы совершать сексуальное насилие над несовершеннолетними. Об этом сообщает Express.

Мужчина совершил насилие над семью девочками и одной женщиной. Установлено, что он использовал свой высокий статус, чтобы «втираться в доверие к молодым женщинам». Среди самых тяжких преступлений, совершенных 49-летним злоумышленником, — изнасилование восьмилетней девочки.

По итогам разбирательства в Кембриджском Королевском суде мужчина был признан виновным по 25 пунктам обвинения в преступлениях на сексуальной почве. В частности, речь идет о пяти случаях изнасилования детей младше 13 лет и двух случаях изнасилования детей старше 13 лет.

Суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения с последующим восьмилетним испытательным сроком.

