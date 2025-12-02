Секс-работница притворялась больной лейкемией и выманивала у клиента деньги

Фото: 5-tv.ru

Ей были переданы десять миллионов иен.

Столичная полиция Токио арестовала 32-летнюю секс-работницу по подозрению в том, что она обманула клиента, солгав о болезни. Женщина выманила у жертвы десять миллионов иен наличными, убедив его, что ей нужны деньги на лечение лейкемии. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

По данным полиции, сотрудница коммерческого секс-заведении в 2022 году обманула мужчину в возрасте 60 с лишним лет, с которым познакомилась годом ранее. Она ввела его в заблуждении, соврав о диагнозе.

«У меня рецидив лейкемии. Мне осталось жить всего месяц», —сказала она клиенту.

Помимо устного заявления, женщина также подделывала больничные счета, чтобы завоевать доверие жертвы. Десять миллионов иен (около пяти миллионов рублей) были переданы ей для оплаты фальшивых квитанций.

После ареста по подозрению в мошенничестве женщина признала свою вину.

«Я сказала ему, что мне осталось жить всего три месяца. Я также подделала больничные счета», — рассказала она.

