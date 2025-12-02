Выполняет свою функцию: Набиуллина заявила об эффективности ключевой ставки

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Глава Банка России подчеркнула важность контроля инфляции и повышения производительности труда.

Действующая ключевая ставка Банка России выполняет свою функцию по ограничению избыточного спроса и кредитной активности в экономике. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

По ее словам, оценка ключевой ставки должна строиться с позиции макроэкономики, а не только интересов отдельных предприятий.

«Если смотреть глазами отдельного предприятия, которое может получить дешевое финансирование, то через какое-то время, через несколько лет, если эти деньги будут направлены на инвестиции, предприятие действительно сможет похвастаться ростом производственных мощностей. <…> Но вот если такое дешевое финансирование получают сразу много предприятий, то при переходе к макроэкономической логике такая вот интуиция повседневная может дать осечку», — отметила Набиуллина.

Глава регулятора подчеркнула, что при полной загрузке производственных мощностей и дефиците рабочей силы предприятия начинают конкурировать за ресурсы, что приводит к росту цен, а не к увеличению выпуска.

Она также заявила, что низкая инфляция остается ключевым фактором устойчивого развития бизнеса.

«Это и есть проявление инфляции. И надо, чтобы бизнес почувствовал преимущество и низкой инфляции, низкого темпа роста любых издержек и низких процентных ставок», — добавила Набиуллина.

Говоря о динамике инвестиций, Набиуллина отметила, что капиталовложения в российскую экономику продолжают расти, однако темпы роста производительности труда пока отстают.

Инвестиционный форум «Россия зовет!» проходит в Москве 2–3 декабря. В центре обсуждений — вопросы развития российской экономики и структурной адаптации бизнеса в новых условиях.

