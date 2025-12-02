Елена Проклова сообщила о новом предложении руки и сердца от бывшего мужа

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После развода актрисы прошло десять лет.

Актриса Елена Проклова призналась в эфире федерального канала, что ее бывший муж Андрей Тришин повторно сделал ей предложение спустя десять лет после расставания. Артистка отметила, что ответа она пока не дала.

По словам Прокловой, замужество для нее — серьезный шаг. Она напомнила, что причиной их развода с Тришиным стали накопившиеся бытовые конфликты и напряжение в отношениях.

«Мне кажется, что замужество — это всегда большой вопрос. <…> Андрей не хотел разводиться. А я хотела, потому что не хотела так больше жить — все время себя насилуя в каких-то мелочах», — призналась актриса.

Окончательной точкой в отношениях стало грубое высказывание Андрея о ее увлечении домашними заготовками. Проклова вспомнила, что собирала банки для консервации, а Тришин назвал ее «бомжихой».

«Это все! После этого я подала заявление и очень быстренько развелась», — заявила Проклова. При этом она признала, что тогда «погорячилась».

Сейчас Проклова и Тришин живут в одном загородном доме, хотя и в разных комнатах. У них есть общая дочь — 31-летняя Полина. Также у актрисы есть старшая дочь Арина от первого брака и внучка Алиса.

