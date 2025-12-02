Джон Траволта закрутил роман со старой знакомой

Фото: www.globallookpress.com/Daziram/Geisler-Fotopress

Инсайдеры утверждают, что последнее время актер проявляет к давней приятельнице особый интерес.

У 71-летнего актера Джона Траволты — новый роман. Об этом написал Radar Online, отмечая, что внимание артиста привлекла его давняя знакомая, актриса Ким Бейсингер. По данным издания, Траволта «питает чувства» к актрисе, с которой познакомился еще в 1983 году и вместе снялся в фильме «Любовная лихорадка» в 2004-м.

Последние годы актер был сосредоточен на семье и воспитании своих детей — 25-летней Эллы Блю и 14-летнего Бенджамина. После смерти сына Джетта в 2009 году и супруги Келли Престон в 2020-м он говорил, что время, проведенное с близкими, стало для него «личным и приватным путем к восстановлению».

Ким Бейсингер тоже сталкивалась с серьезными трудностями. Она рассказывала, что долгие годы страдала тяжелой агорафобией, из-за которой боялась покидать дом. По словам актрисы, даже простые действия вроде открытия двери или поездки за рулем вызывали у нее сильный стресс и приводили к физическому истощению.

Ее состояние резко контрастировало с образом секс-символа, который сделал Бейсингер одной из самых известных актрис 1980-х, в том числе после выхода фильма «Девять с половиной недель». Позже ей пришлось пройти через непростое расставание с Алеком Болдуином и длительную борьбу за опеку над дочерью Айрленд.

