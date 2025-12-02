Фото: www.globallookpress.com/Moritz Frankenberg

Власти страны допускают использование частных военных компаний.

Франция продолжает искать пути прямого вовлечения в украинский конфликт. Об этом 2 декабря сообщилo пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Франции не терпится отправить своих военных на Украину», — говорится в публикации.

По данным СВР, французский правительственный декрет от 31 октября 2025 года допускает использование частных военных компаний для оказания помощи «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения». В российской разведке считают, что в данном случае речь идет об Украине.

В СВР пояснили, что слабые возможности украинской ПВО по перехвату российских воздушных целей подталкивают Киев к привлечению иностранных ЧВК, оснащенных современным западным вооружением. При этом ведомство подчеркнуло, что присутствие таких компаний будет рассматриваться Москвой как прямое участие Франции в боевых действиях, а французские ЧВК станут первоочередной законной целью ВС РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции RTL заявил, что «коалиция желающих» не планирует размещать свои контингенты в зоне боевых действий на Украине. До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания имеет готовый план отправки войск в случае завершения активных боев.

